"Я не выступаю за то, чтобы грядущая игра была политизирована. Все выступающие за рубежом футболисты хорошо знают свою историю, и я очень хорошо знаю вашу историю. Но футбол не должен политизироваться. Это никак не должно влиять на игру.

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Приоритет – это спорт и интерес к нему. Я не за политику. Все они опытные игроки, которые приезжают из-за границы. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", – цитирует Петракова Radar.

Матч Турции и Армении, который состоится 25 марта в Ереване, имеет политический подтекст. Отношения между странами напряженные как по историческим причинам, так и из-за поддержки турками Азербайджана в конфликте с Нагорным Карабахом.

Между странами нет дипломатических отношений и граница между ними закрыта. Впервые за 35 лет она была открыт в феврале и то для пропуска гуманитарной помощи. В то же время Анкара и Ереван ведут переговоры по улучшению отношений.

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