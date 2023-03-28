Главный тренер сборной Армении Александр Петраков продолжает общаться с прессой, как это было и в Украине.

– Почему не заменили Тиграна Барсегяна? Почему он доиграл до конца матча?

– А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть?

– Нет. Почему его не изменили?

– Ну, я главный тренер. Это мое решение.

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– Объясните свое решение.

– А почему я должен объяснять это решение? Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.

– Нет, это не вопрос прощения...

– Нет, я тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Потому я и главный тренер, правильно? Вы меня спросили, почему я его не заменил. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я вас не обидел?

– Нет-нет. Это ответ. Принимается.

– Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильно оно или неправильно, – сказал Петраков.

Напомним, Армения на прошлой неделе уступила Турции (1:2) в первом туре отбора к Евро-2024. Украинский тренер поссорился с журналистом после поражения. Сегодня же "орлы" проведут спарринг против Кипра.

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