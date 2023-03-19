На 41-й минуте "пчелы" заработали пенальти и могли делать счет 3:1. Впрочем, Оскар Трехо провалил обе попытки – с первой проиграл дуэль киперу, а со второй решил катить Иси Паласону, который ударил над воротами .

"Это было сугубо их решение. Меня беспокоит проблема с пенальти, потому что они стоили нам много очков (три подряд не реализованы). В чемпионате уровня Примеры борются все команды. Сразу вспоминаю пенальти против Хетафе, который также мог принести нам победу. Теперь счет мог стать 3:1 – это не гарантия, но очень важное преимущество.

Голы Цыганкова и пижонский пенальти в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона – 2:2

Я не разговаривал с Трехо и Иси. Конечно, мне это не нравится. Такие вещи следует обдумать, обсудить с холодной головой, поэтому мы обычно ждем следующий день для анализа. Сейчас могу сказать, что мы не тренировали такое исполнение. Мы можем это сделать, но сначала нужно отработать. Проблема пенальти меня беспокоит", – приводит слова Ираолы Marca.

Добавим, что Виктор Цыганков оформил дубль и спас для Жироны хотя бы очко, наказав пижонов из Райо.

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