Команды не смогли забить до перерыва, но уже на 51-й минуте Кривбасс вышел вперед усилиями Приходько. Затем у подопечных Вернидуба возникли проблемы с дисциплиной. Устименко за минуту наработал на две желтые, а Задерака сыграл рукой в штрафной. Близниченко реализовал пенальти.

Кривбасс на последних минутах в меньшинстве вырвал победу над Вересом – проклятие ровенчан продолжается, Вернидуб снова начудил

Верес вместо попыток вырвать все 3 очка в большинстве пропустил еще раз. Команда Вирта забыла на дальней штанге Понедельника, который принес Кривбассу победу – 2:1.