Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук верит, что подопечные Руслана Ротаня смогут одолеть "Трех львов" в матче отбора за выход на Евро-2024.

"Прежде всего, Ротань – это замечательный человек, большой профессионал. Мы видим, что Руслан развивается.

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Он сделал хорошую работу с молодежной сборной, вывел ее на чемпионат Европы. Получил приглашение от Александрии и сейчас работает с национальной сборной. Для него сейчас очень сложное время, будет большая нагрузка.

Для меня положительным результатом матча Англия – Украина будет 0:1. Победный гол забьет Мудрик", – сказал Шевчук в комментарии FanDay.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

Англия – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024