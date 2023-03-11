Победный пенальти имени Коваленко в видеообзоре матча Специя – Интер – 2:1
11 марта 06:00 - Читати українською
Специя неожиданно одолела Интер в 26 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
55’ Даниэль Мальдини
87’ М'бала Нзола
Ромелу Лукаку 83’
55’ Даниэль Мальдини
83’ Ромелу Лукаку
87’ М'бала Нзола
Первый тайм прошел без голов, поскольку Лаутаро не смог реализовать пенальти. На 55-й минуте Специя наказала именитых гостей. Нзола выиграл борьбу у двух защитников Интера и откатил на Даниэля Мальдини – сын легенды Милана поразил ворота принципиального соперника.
Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию
До конца встречи арбитр назначил еще 2 пенальти. Дюмфрис сначала заработал "точку" для Лукаки, а затем сам толкнул Коваленко в своей штрафной. Нзола усилий украинца не испортил – 2:1 в пользу Специи.
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