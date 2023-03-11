Специя неожиданно одолела Интер в 26 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм прошел без голов, поскольку Лаутаро не смог реализовать пенальти. На 55-й минуте Специя наказала именитых гостей. Нзола выиграл борьбу у двух защитников Интера и откатил на Даниэля Мальдини – сын легенды Милана поразил ворота принципиального соперника.

Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию

До конца встречи арбитр назначил еще 2 пенальти. Дюмфрис сначала заработал "точку" для Лукаки, а затем сам толкнул Коваленко в своей штрафной. Нзола усилий украинца не испортил – 2:1 в пользу Специи.