"Подписание Жезуса и Зинченко – большая помощь. Они были в чемпионском составе Манчестер Сити и выигрывали АПЛ. Затем Жоржинью пришел в январе, который выиграл все трофеи, кроме английской Премьер-лиги и Чемпионата мира.

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Но у нас есть еще такие люди, как Сака, Мартинелли и Мартин Эдегор, которые не один год выступают в АПЛ. Они стали мудрее и имеют международный опыт. Поэтому я думаю, что у каждого есть история. Пока все работает прекрасно, и мы пожинаем плоды.

Артета действительно очень интенсивный тренер. Он просто любит футбол, любит Арсенал, любит развивать молодых игроков, что удивительно. Он всегда придумывает что-нибудь, чтобы заставить нас двигаться вперед", – поделился мнением Арон Ремсдейл в интервью Evening Standard.

Напомним, что Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты опережает Манчестер Сити на восемь очков. Александр Зинченко в текущем сезоне отыграл за "канониров" в 21 матче АПЛ. В активе украинца один гол и две результативные передачи.

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