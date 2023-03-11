Кривбасс на своем сайте открыл продажу билетов на домашний матч 17-го тура УПЛ против Шахтера, который состоится в воскресенье, 12 марта.

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Стоимость одного пропуска составляет 5 000 гривен. Все собранные средства в рамках этой акции будут переданы в фонд "Трибуна Героев", который занимается помощью семьям погибших ультрас.

"Специально ради этой инициативы мы обратились к украинской Премьер-лиге и получить всестороннюю поддержку нашей акции. Руководство УПЛ согласилось передать нам 15 билетов, которые являются квотой Лиги. К этому мы добавили еще 5 билетов из клубной квоты. Таким образом, мы выставляем на продажу 20 благотворительных билетов по цене 5000 гривен каждый, чтобы достичь нашей цели – собрать 100 тысяч гривен для фонда "Трибуна Героев", – говорится в заявлении пресс-службы криворожского клуба.

Напомним, согласно регламенту, на стадионе во время матча может находиться не более 280 человек, включая футболистов, тренеров и обслуживающий персонал. Такая норма принята из соображений безопасности.

К слову, в случае успешной продажи билетов впервые после начала полномасштабной войны матч украинской Премьер-лиги пройдет со зрителями.

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