"При выполнении штрафных ударов он почувствовал дискомфорт в районе приводной мышцы бедра и остановился. Поль должен быть сильным, чтобы вернуться тем игроком, которым был раньше", – заявил Массимилиано Аллегри.

Погба выбросили из состава Ювентуса из-за нарушения дисциплины – хавбек успел сыграть всего 2 матча в сезоне

Как сообщает журналист Николо Скира, Погба выбыл на три недели. Француз не будет помощником для Юве в ответном матче 1/8 Лиги Европы против Фрайбурга, поединках Серии А против Интера и Вероны. Также Поль не будет играть во встречах отбора Евро-2024 против Нидерландов и Ирландии.

Стоит отметить, что текущий сезон крайне неудачен для 29-летнего хавбека – всего 35 минут на поле в 2 поединках.

Ювентус одержал зрелищную победу над Сампдорией в матче с 6 голами, Рома в сумасшедшей перестрелке уступила Сассуоло.