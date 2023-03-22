"Несколько игроков выдохнули после назначения Рика де Мила, но этот шоковый эффект, похоже, был недолгим.

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У Гента больше шансов войти в чемпионскую группу в конце чемпионата, чем у Брюгге, который находится в тяжелом состоянии. У них слишком мало игроков, которые могут что-то изменить.

Заплатить за Яремчука 16 миллионов евро и получить такую маленькую отдачу – это непростительно", – цитирует Де Бильде Het Laatste Nieuws.

Напомним, Яремчук перешел в Брюгге из Бенфики в августе 2022 года, став самым дорогим игроком за всю историю клуба. В текущем сезоне провел за "черно-синих" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

После прихода на тренерский мостик де Мила Брюгге обыграл Стандарт (2:0) и уступил Кортрейку (0:1). Первый матч Яремчук провел в запасе, а во втором вышел на 64-й минуте и отметился досадным промахом.

К слову, Брюгге после 30-ти туров идет в турнирной таблице Лиги Жупиле пятым и отстает от четвертой строчки, дающей право выхода в чемпионскую группу, на два балла.

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