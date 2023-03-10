Полесье и Динамо обменялись любезностями в комментариях под сообщением в соцсетях.

Началось все с того, что Полесье в комментариях под постом Брутального футбола о возможном участии Александра Усика в играх с Динамо отметило киевлян и поставив вопрос: "Спишь?"

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Впрочем, "бело-синие" красиво ответили житомирскому клубу: "Полесье, мы заявим Виталия Владимировича", обозначив аккаунт легендарного экс-боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, что Усик принял участие на товарищеском турнире в составе Полесья зимой 2023 года. Боксер уже неоднократно демонстрировал желание попробовать свои силы в футболе.

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