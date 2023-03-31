Один из командиров спецподразделения Kraken Сергей Величко с позывным Чили, являющийся фанатом харьковского Металлиста и автором хита "Путин – х*йло", рассказал об изменении отношения к Александру Ярославскому.

"Ярославский полностью бросил клуб, уехал. Вот эта забавная история о "продам яхту". Ну, и где яхта? Где деньги? Насколько знаю, один миллион гривен отправил"

Ярославский "пропал" из мурала возле стадиона Металлиста – фото дня

Есть еще печальная история, что в его дом залезли русские, что-то вроде бы вынесли, а потом все вернулось назад и появилась какая-то российская охрана. Но это только разговоры. Но когда летали на "птичках" там, то видели, что его дом полностью цел и все там хорошо. Так что не знаю, может быть, у него есть какая-то коммуникация с россиянами.

То, что он никак не помогает ни клубу, ни фанатам, никому – это факт. Жаль, ведь город жил футболом даже в моменты ковида. Обидно за клуб.

Третье возвращение Ярославского? Не знаю, пусть лучше свои уголовные производства закроет, все остальное. Мне кажется, у государства достаточно много вопросов к нему. И у нас, как у фанатов, тоже есть достаточно вопросов, касающихся поддержки клуба и фанатов в такое тяжелое время", – сказал Чили в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину