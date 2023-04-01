"Все так хорошо играют. Легко вернуться на поле. Самое главное, что все, кто был, показали хороший футбол. Знаете, я хочу забивать в каждой игре. Но иногда это не получается. Я больше рад трем очкам, чем голам. Поздравляю команду.

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Зини [Александр Зинченко] пошутил со мной вчера, потому что мы тренировали пенальти, и я просто выполнил это, как всегда, остановившись перед ударом. Он сказал: "В игре ты никогда не пробиваешь так", так что я показал ему ролики. Я был спокоен, и помнил его слова тоже.

Чтобы соперничать с сильным соперником и командой, забивающей много голов, мы смотрим на это. Мы говорили перед игрой не смотреть на разницу мячей и сосредоточиться на очках. Но иногда нужно пытаться забивать все больше и больше, поскольку это может иметь значение в конце сезона", – рассказал после матча форвард.

Напомним, что в матче против Лидса Габриэл Жезус забил первый гол за Арсенал после того, как восстановился от травмы, полученной в ноябре на ЧМ-2022.

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