После минимальной домашней победы над Порту со счётом 1:0 у Интера была в Португалии лишь одна цель – удержать добытый результат. И команда Симоне Индзаги с этой задачей справилась, пусть и не без проблем.

Интер выстрадал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов – Порту откровенно не повезло

Вратарь "нерадзурри" Онана стал настоящим героем встречи. Несколько раз камерунский голкипер откровенно спасал всю команду. А когда и он уже был бессилен, ему помогали как полевые игроки, каркас ворот. В компенсированное ко второму тайму время игроки Порту дважды попадали в штангу, а Дюмфрис выбил мяч практически с линии ворот.