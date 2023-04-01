Экс-полузащитник днепрян Валерий Федорчук рассказал о предложениях от команд из других чемпионатов после выхода в финал второго по силе еврокубка в сезоне 2014/15.

"Конкретное официальное предложение было от познанского Леха. Не люблю говорить о неофициальных, потому что это все слухи и ты их никак не проверишь. На тот момент у меня через полгода закончился контракт с Днепром. Я всегда мечтал поиграть в Европе.

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Лех прислал мне презентацию, контракт. Но тогда это не продвинулось дальше и я остался в Днепре. Мы неплохо начали, у нас в группе были хорошие команды – Лацио, Сент-Этьен, Русенборг. Мы успешно начали сезон. Плюс у меня начались переговоры с Днепром о продолжении сотрудничества.

У нас был такой габаритный футболист Пико. Он случайно упал мне на ногу в борьбе, и у меня случился рецидив передних крестообразных связок. Поэтому история с Днепром завершилась не так, как я бы хотел", – сказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Руха.

Напомним, Федорчук выступал за Днепр с 2010 по 2015 годы (с арендами в Кривбасс, Карпаты и Волынь), после чего перешел в Динамо. К слову, в 2018 году Валерий все-таки попробовал легионерского хлеба, сыграв семь матчей за Ригу (1 гол).

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