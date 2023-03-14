"Конечно, недооценка сыграет на руку Шахтеру. Когда Лобановский привез Динамо в Барселону после 3:0 в Киеве, то испанские газеты пестрели похожими заголовками: "В Киеве произошло недоразумение. Барселона их просто загонит", "Фигу сам забьет четыре гола, Ривалдо – пять". Об этом говорили все – и футболисты, и болельщики.

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Установка от Лобановского на игру была простой. Он показал эти газеты игрокам: "Читали? Дальше ваше дело". Развернулся и вышел. После этого Динамо загнало Барселону – 4:0. Конечно, это вызывает злость у футболистов. Поэтому пусть рассказывают, что хотят, но счет на табло", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, что первая игра между Шахтером и Фейеноордом завершилась ничьей (1:1). Ответный матч состоится 16 марта, начало в 19:45.

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