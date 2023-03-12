"С нетерпением ждем этот поединок, знаем, насколько он важен. Хотим после такого матча с Фейеноордом, где нам было тяжело играть в свою игру, перестроиться и показать, как мы играем в чемпионате, потому что было немного сложно и психологически, и настроится, и переезд.

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Трудно говорить что-то о восстановлении... Наверное, надо просто выключить голову и об этом не думать, а в первую очередь думать об игре, а там увидим, насколько мы были уставшие.

Тренировка на базе Кривбасса? Да какая тренировка... Так, вышли, размялись. Все понимают, что после того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, трудно что-то тренировать. После игры сразу едем в Кишинев, ночуем, а потом летим в Роттердам", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

К слову, "горняки" просили криворожан сыграть этот матч во Львове, чтобы упростить логистику и иметь больше времени на восстановление, но Вернидуб и Ко отказали, желая повести поединок на своем поле

Напомним, встреча между Кривбассом и Шахтером состоится уже сегодня, 12 марта. Начало игры в 14:00.

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