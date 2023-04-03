"Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был слив. Минай и Ингулец сыграли 3 в 3 (очки, – прим.) – в первом круге закарпатцы выиграли в Петрово, а сейчас команды добазарились вернуть должок. И есть все аргументы, чтобы в это поверить. Первый гол Ингульца – это автогол. А второй – это очень глупый пенальти, игра защитника рукой, когда это не было нужно.

"Волейбольный" пенальти и автогол в видеообзоре матча Минай – Ингулец – 1:2

Я проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши. Мне сказали, что да, были ставки на Ингулец перед матчем, а во время поединка – на тотал больше. Но в пределах допустимого, без чего-то критического, что бы вызвало подозрение.

Но победный гол Ингульца с пенальти был на последней секунде матча. После него Монзуль просвистела и завершила игру. Я убежден, что договорняки так не играются. Как можно тянуть до последней секунды матча? Если ты знаешь, что надо проиграть, то ты раньше скосишь соперника или сыграешь рукой в своей штрафной площадке", – сказал Болотников в программе KDK.

Напомним, в матче 19-го тура Минай вышел вперед в середине первого тайма и выигрывал до 85-й минуты, пока Александр Мельник не забил в свои ворота. Уже в добавленное время Максим Ковалев реализовал победный для Ингульца пенальти.

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