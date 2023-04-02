"Игроки отдали все силы, взяли на себя ответственность, они старались, у них было много входов в штрафную площадь, ударов и атак.

Тотальный провал Мудрика в видеообзоре матча Челси – Астон Вилла – 0:2

В итоге, мы пропустили первый гол – справедливо. Мы уступали 0:1, но игроки отреагировали хорошо, так было на протяжении всей игры. Второй пропущенный разочаровал, ведь мы хорошо начали второй тайм. Но если вы посмотрите на углубленную статистику, то увидите много позитива.

Впрочем, пока мы чувствуем себя не слишком позитивно. После поражения всегда остается разочарование. Мы должны проанализировать игру и посмотреть, что мы сделали хорошо, а что можем сделать лучше. В защитном аспекте мы оставили себя слишком открытыми, но, опять же, если посмотреть на статистику – у нас были шансы, мы выходили один на один. Но в главном, в забивании голов, мы были вторыми.

Не люблю никого обвинять, я должен взять ответственность на себя. Мы – команда и должны держаться вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы восстановимся и будем готовиться к следующей игре. Мы с нетерпением ждем ее", – цитирует Поттера ВВС.

Напомним, Челси в матче 29-го тура АПЛ на своем поле уступил Астон Вилле со счетом 0:2 и опустился уже на одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в основе, запорол два выхода один на один и был заменен на 57-й минуте.

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