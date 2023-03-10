Звездный новичок Челси Михаил Мудрик пока не стал своим в команде. На адаптацию еще нужно время.

22-летний украинец провел два последних поединка "синих" (против Лидса в АПЛ и Боруссии Дортмунд в ЛЧ) в запасе. Грэм Поттер в личном разговоре с вингером объяснил, почему оставил его на скамейке, сообщает Football.London.

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Причиной является адаптация Михаила к совершенно новой среде и огромная конкуренция в линии атаки. Журналист Саймон Филлипс отмечает, что этот шаг важен, ведь наставник Челси не хочет потерять доверие Мудрика, который и так столкнулся с лавиной критики.

Сам Поттер заговорил об украинце на пресс-конференции: "Это игрок, в которого мы очень верим. Он адаптируется к новой ситуации. Когда он приехал, его уровень подготовки был как перед сезоном. Сразу же заиграть в Премьер-лиге очень нелегко".

Пресса видит намек на возвращение Михаила в состав. Примером стал Марк Кукурелья, потерявший место в основе, но на матч против Дортмунда вышел в старте, обретя уверенность в собственных силах. После нехватки игровых минут это может произойти и с нашим вингером.

В общей сложности Мудрик провел 6 неполных поединков за английский коллектив, но результативными действиями пока так и не отличился.

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