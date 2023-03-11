Поттер сдержал обещание по Мудрику, Миколенко готов не полностью – составы команд украинцев
11 марта 16:16 - Читати українською
Сегодня у украинских болельщиков достаточно интересных матчей в расписании английской Премьер-лиги.
завершено
39’ Пэтсон Дака
87’ Ваут Фас
Бен Чилвелл 11’
Кай Хаверц 45+6’
Матео Ковачич 77’
11’ Бен Чилвелл
39’ Пэтсон Дака
45+6’ Кай Хаверц
77’ Матео Ковачич
87’ Ваут Фас
Михаил Мудрик выйдет в старте Челси на гостевой матч против Лестера. Экс-звезда Шахтера просидел 2 игры в запасе, но главный тренер "синих" Грэм Поттер обещал новые шансы украинцу.
А вот Виталий Миколенко начнет домашний матч с Брентфордом в запасе. Легионер Эвертона пропускал предыдущую встречу из-за микротравмы и, очевидно, еще не готов полностью. Свой украинец есть и у Брентфорда, но 19-летний Егор Ярмолюк пока редко попадает в заявку "пчел".
Матчи Челси и Эвертона начались в 17:00 по Киеву.
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