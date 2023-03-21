"Инсайды, которым позавидует соловьев украинского футбола. Ведущий "Татотаке" Михаил Спиваковский недавно прогнозировал переход трех игроков Руха в Динамо, а теперь запел о Шахтере. Похоже на какую-то бестолковую театральную постановку. С таким полетом фантазии и до уровня Бурбаса можно упасть. Ниже – только коты Леоненко со своими инсайдами", – написал Козловский на личной странице в Facebook. Спиваковский оперативно ответил в комментарии.

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"Уважаемый Григорий Петрович, спасибо за внимание, пиар, каламбуры и потраченное на меня и этот коллаж время ВАШИМИ МЕДИЙЩИКАМИ. А также за то, что вы запомнили, что я все же работаю в ТаТоТаке, а не на Трибуне, как думали в прошлый раз. Мне на самом деле очень приятно.

Две простых мысли лично для вас:

1) Никто не говорил о том, что Рух продаст в Динамо троих игроков. Речь была об интересе со стороны ДК. И вы прекрасно знаете, что это правда. Прошу не коверкать мои слова.

2) По ситуации с Шахтером – это не инсайд. Это версия. Вы должны понимать разницу. Рух МОЖЕТ стать сателлитом ШД, а может и НЕ СТАТЬ.

Если не станет, лично я буду очень рад вашей независимости. Если станет, то вы правы, это будет постановка. Возможно, бестолковая, а возможно, и достаточно тщательно просчитанная. Одно "но" – сценаристом, режиссером, исполнителем главной роли там буду не я. А вы и представители Шахтера.

Если бы вы посетили спектакли "Черного Квадрата", вы знали бы, что мы пишем остроумнее. Но иногда, может быть, не так смешно. Кстати, я вас приглашаю в наш театр, когда вернетесь в Украину. Скажем так – для чистоты сравнения.

PS Один вопрос. Если осуществится прогнозируемое нами во второй версии назначения Виталия Пономарева на должность тренера Руха, вы сможете публично признать, что полет моей фантазии полностью совпадает с вашей реальностью?" – поинтересовался Спиваковский.

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