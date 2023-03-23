Агим Адеми обвинён в нецелевом использовании средств Федерации футбола Косова, а также уклонении от уплаты налогов.

Суд первой инстанции города Приштина вынес решение о домашнем аресте на один месяц для президента Футбольной ассоциации Косова. Об этом сообщает портал Zurnal.rs.

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Адеми обвиняется в нецелевом использовании средств Федерации и уклонении от уплаты налогов. Он был задержан во вторник, а в среду вечером его перевели в хирургическую клинику в Приштине из-за проблем со здоровьем.

Всего несколькими днями ранее президент Футбольной ассоциации Косова был оправдан по аналогичному обвинению от 2012 года, не связанному с футболом.

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