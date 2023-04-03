60-летний испанец предоставил прокуратуре ложные доказательства по "делу Негрейры", касающиеся бывших президентов Барсы Жозепа-Марии Бартомеу и Сандро Роселя, сообщает Sport.es со ссылкой на La Vanguardia.

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Тебас предоставил документ, написанный от руки уже покойного экс-директора клуба Хосепа Контрераса. Записка, предоставленная прокуратуре, не имеет ничего общего с "делом Негрейры" и касается другого производства.

Семья покойника подтвердила, что документ был написан десятки лет назад и просто произошло совпадение фамилий, которые действительно принадлежат адвокату Контрераса (Эмилиано Роман), бухгалтеру его компании (Рамон Росель) и сотруднику Banca Catalana (Жозеп-Мария).

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Это могли делать для "правильного" арбитража в сторону каталонцев.

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