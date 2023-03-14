Испанский функционер в очередной раз высказался по поводу финансовой политики ПСЖ. Тебас заявил, что уловки, которые использует руководство, не помогают ПСЖ побеждать.

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"Все финансовые махинации, которые они делают, чтобы иметь в составе много футболистов, не помогают получать титулы. Они обходили финансовый фейр-плей. Все это демонстрирует то, что футбол – это не только деньги. Слава Богу, что спорт непредсказуем. Еще один год в Лиге чемпионов без ПСЖ. Надеемся, что Реал победит.

Я уже говорил об этом, Килиан Мбаппе должен уйти. Париж слишком далек от победы в Лиге чемпионов, я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если останется этот состав. Я считаю, что чем быстрее Мбаппе попадет в Реал, тем лучше", – рассказал Тебас в интервью AS.

Президент Ла Лиги не в первый раз критикует ПСЖ за их огромные расходы. Тебас подавал жалобу в УЕФА, но ему не удалось добиться наказания для французов. Конфликты разгорелись с новой силой после того, как Неймар присоединился к парижанам в 2017 году.

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