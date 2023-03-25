Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что намерен воспользоваться возможностью продлить контракт с Лучано Спаллетти в одностороннем порядке ещё на один год.

В пятницу, 24 марта Спаллетти получил премию Энцо Беарзота, и Аурелио Де Лаурентис присутствовал на этом мероприятии. По окончании торжеств президент Наполи заявил: "Спаллетти остаётся".

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Как информирует Tutto Napoli, действующий контракт Спаллетти с Наполи рассчитан до лета 2023 года, но в соглашении прописано право клуба в одностороннем порядке продлить контракт до лета 2024 года. Годовая зарплата Спаллетти составляет около 3 миллионов евро.

К слову, Спаллетти решил пожертвовать всю премию Беарзота в размере 5000 евро на благотворительность в фонд Луиджи Меролы.

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