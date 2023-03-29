Совсем скоро исполнится 20 лет со дня триумфа Андрея Шевченко в Лиге чемпионов. Милан под руководством Карло Анчелотти обыграл Ювентус в знаменитой серии пенальти на Олд Траффорд.

Решающий удар Андрея Шевченко в послематчевой серии принес Милану 6-й Кубок чемпионов в истории клуба. Лучший футболист в истории независимой Украины стал первым представителем нашей страны, который выиграл самый престижный евротурнир. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как сложилась жизнь футболистов Милана, вышедших 28 мая 2003 года в старте на финал Лиги чемпионов против Ювентуса.

Дида

Бразильский вратарь стал главным героем финала на Олд Траффорд, отразив три удара с точки в послематчевой серии. Трезеге, Салаета и Монтеро не сумели переиграть голкипера Милана, который после игры провел в составе "россонери" еще 9 лет. Летом 2012-го Дида покинул команду, после чего взял некоторую паузу в карьере. Впоследствии бразилец поиграл на родине за несколько тамошних клубов, а завершил карьеру футболиста в 2016-м.

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Почти сразу Дида взялся за тренерскую работу – конечно же, с голкиперами. Работал в чемпионатах Египта и Китая, а в 2019-м вернулся в Милан, где стал тренером вратарей в команде U-17. Потом пошел на повышение – Дида вошел в штаб Стефано Пиоли в первой команде. Стал одной из главных причин прогресса Майка Меньяна, более чем достойно заменившего Джанлуиджи Доннарумму.

После чемпионского сезона 2021/22 Нелсон Дида неприятно удивил руководство Милана, покинув клуб по личным причинам. Пока ни в одном клубе экс-кипер сборной Бразилии не работает.

Алессандро Костакурта

Легенде "россонери" на момент того финала было уже 37 лет, но это не помешало Билли Костакурте провести в команде еще четыре сезона. Защитник завершил карьеру летом 2007-го и сразу вошел в тренерский штаб Милана. Впрочем, задержался только на сезон, после чего в октябре 2008-го возглавил Мантову, выступавшую в Серии B. Там откровенно не сложилось – уже через 13 матчей Костакурта ушел в отставку.

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Позже Алессандро несколько месяцев работал в Федерации футбола Италии на административном посту. С осени 2018-го Костакурта напоминает о себе в футбольном мире разве что в роли эксперта на телевидении и благодаря участию в благотворительных матчах.

Несмотря на наличие тренерского диплома категории PRO, легенда Милана не возглавлял ни одну команду еще со времен Мантовы. Сейчас ему 56 – вероятно, Костакурту все устраивает, и к тренерской работе он больше не вернется.

Алессандро Неста

Для центрального защитника сборной Италии сезон 2002/03 стал дебютным в Милане. После победы в Лиге чемпионов Неста сыграл с "россонери" еще два финала против Ливерпуля, а в 2012 году переехал в МЛС, подписав контракт с Монреалем. В 2014-м сыграл три матча за индийский Ченнайин, после чего завершил карьеру.

В должности главного тренера Алессандро Неста работал в Майами, Перудже и Фрозиноне. Из обоих итальянских клубов был уволен. Летом 2021-го Лацио серьезно рассматривал свою бывшую звезду на должность главного тренера после ухода Симоне Индзаги, но в итоге римский клуб сделал ставку на Маурицио Сарри. Неста же до сих пор без работы, если не учитывать регулярные появления на ТВ в роли эксперта.

Совсем недавно итальянец пересекся с Андреем Шевченко в Лондоне, посетив столицу Англии на матче Лиги чемпионов Тоттенхэм – Милан.

Паоло Мальдини

Легендарный капитан Милана, который всю карьеру провел в родной команде (901 матч, 33 гола, 43 ассиста). Сыграл в 8 финалах Кубка/Лиги чемпионов, 5 из которых выиграл. Всего в его активе 26 выигранных трофеев.

После завершения карьеры в 2009 году отказался от тренерской работы, выбрав путь менеджера. Так, Мальдини был одним из соучредителей американского клуба Майами (не путать с Интером Майами, принадлежащим Дэвиду Бекхэму).

В 2018 году Паоло вернулся в родной Милан. Сначала стал директором по развитию, после чего вошел в круг топ-менеджеров клуба. С 2019 года Мальдини работает техническим директором Милана, отвечая за все ключевые процессы в клубе. Как видим, небезуспешно – Милан в сезоне 2021/22 после продолжительного перерыва завоевал Скудетто.

Кстати, третий номер, под которым выступал Мальдини, в Милане больше не используется. "Россонери" навсегда закрепили его за своим бывшим капитаном. Единственными, кто имеет право на "тройку" – сыновья Паоло (Даниэль и Кристиан).

Каха Каладзе

Бывший игрок Динамо является единственным грузином, выигравшим Лигу чемпионов. Летом 2010-го Кахабер покинул Милан и перешел в Дженоа, а в 2012-м завершил игровую карьеру.

Как и его бывший одноклубник Андрей Шевченко, Каладзе пошел в политику. Если у украинца там не сложилось, то грузин сумел построить карьеру, окончательно покинув футбол и параллельно развивая бизнес. Еще в 2012 году Каха прошел в парламент от тогда оппозиционной партии "Грузинская мечта", набравшей большинство голосов на выборах. Впоследствии экс-футболист был назначен министром энергетики Грузии. В 2017 году Каладзе был избран мэром Тбилиси, а в 2021-м его переизбрали на второй срок.

После начала полномасштабной войны России с Украиной Каладзе несколько раз выжимал из себя высказывания об этих событиях, но поступки городского головы Тбилиси и секретаря правящей партии совершенно не свидетельствуют о поддержке Украины. В частности, бывший игрок Динамо недавно выступил за возобновление прямого авиасообщения с агрессорами и отмену виз в Россию для граждан Грузии. Кроме того, Каха четко дал понять, что Грузия не будет противостоять России и выбирает мир с государством-террористом. Которое не так давно наделало беды и в его родной стране.

Дженнаро Гаттузо

После победы в Лиге чемпионов "храброе сердце" отдал Милану еще 9 лет. Летом 2012-го Гаттузо попрощался с Миланом и один сезон побегал за швейцарский Сьон, после чего завершил карьеру футболиста.

Дженнаро – один из немногих тогдашних футболистов Милана, сумевший долгое время поработать главным тренером. Да, Гаттузо еще во времена Сьона стал играющим наставником команды, после чего тренировал в целом ряде команд – Палермо, Крит, Пиза, Милан и Наполи. Летом 2022-го итальянец возглавил Валенсию, но не проработал и сезона. В конце января "летучие мыши" объявили об уходе тренера.

Если игровая карьера Гаттузо наполнена трофеями (чемпион мира, двукратный обладатель Скудетто и ЛЧ), то в статусе тренера 45-летний Рино выиграл лишь Кубок Италии с Наполи (сезон 2019/20).

Андреа Пирло

"Маэстро" в 2011 году внезапно оказался не нужен Милану. Пирло отомстил просто роскошно, подписав контракт с Ювентусом, где стал ключевым игроком, 4 раза выиграл Скудетто и дошел до финала Лиги чемпионов. В 2015 году Андреа покинул Европу, перейдя в Нью-Йорк Сити. Там он и повесил бутсы на гвоздь, после чего еще некоторое время жил в США.

В 2020-м Пирло начал тренерскую карьеру. Сначала чемпиона мира-2006 назначили наставником молодежки Ювентуса, но буквально через месяц Андреа возглавил первую команду "Старой Синьоры" после отставки Маурицио Сарри.

Получилось не очень – туринцы впервые за 10 лет не стали чемпионом Италии, финишировав только на 4-й позиции. Провал прогнозируемо стоил Пирло работы. После неудачи в Турине Андреа взял годовую паузу, не получил серьезных предложений и отважился на переезд в Турцию. Сейчас специалист возглавляет Карагюмрюк, занимающий 9 место в Суперлиге.

Кларенс Зеедорф

Рекордсмен Лиги чемпионов, которую выиграл в составе трех разных команд На пару с Каладзе Зеедорф не забил Буффону свой пенальти, однако сейвы Дида позволили Милану взять трофей в финале в Манчестере.

Как и многие игроки той эпохи, Зеедорф еще долго защищал цвета "россонери" после победы на Олд Траффорд. Нидерландец покинул Сан-Сиро только в 2012-м, подписав контракт с бразильским Ботафого, который стал его последним клубом.

В январе 2014 года Милан довольно неожиданно назначил Зеедорфа новым главным тренером. Кларенс доработал неудачный для команды сезон, после чего был уволен. Дальше были несколько месяцев в Китае, непродолжительная работа с украинцем Максимом Ковалем в Депортиво, и целый год в сборной Камеруна. С июля 2019-го Зеедорф на тренерской скамье не появляется, периодически появляясь на поле разве что в благотворительных матчах. В одном из таких забил после ассиста Шевченко.

Руй Кошта

Как и Паоло Мальдини, португалец после завершения карьеры решил добиться успеха на административной работе. Сначала полузащитник в 2006 году на правах свободного агента перешел из Милана в Бенфику. Отдал родному клубу еще два года карьеры на поле, после чего сразу же получил ответственный пост – Кошту назначили спортивным директором "орлов".

Летом 2021-го португалец пошел на повышение. Президент Бенфики Луиш Филиппе Виейра загремел в тюрьму за финансовые махинации, а Руй Кошта был избран новым руководителем клуба, набрав почти 85% голосов.

Именно Кошта подписывал в Бенфику Романа Яремчука и продавал нападающего сборной Украины обратно в Бельгию. В сезоне 2022/23 команда уверенно идет к чемпионству Португалии, а в четвертьфинале ЛЧ Бенфика сыграет против Интера и имеет приемлемую сетку до финала.

Филиппо Индзаги

Многолетний партнер Андрея Шевченко в атаке Милана пережил драму Ливерпуля в 2005-м и взял реванш у англичан два года спустя. Филиппо Индзаги завершил игровую карьеру в 2012-м, и сразу же приступил к тренерской работе. Пиппо добился определенных успехов с молодежью "россонери", а в 2014-м возглавил первую команду Милана. Задержался только на сезон, а затем работал во второсортных клубах Италии – Венеции, Болонье, Беневенто и Брешии. Сейчас 49-летний Индзаги-старший возглавляет Реджину, занимающую 7 место в Серии B.

Если на футбольном поле Филиппо существенно превзошел своего брата Симоне в плане трофеев, то тренерская карьера складывается лучше у Индзаги-младшего. Симоне, который младше брата на 3 года, выиграл хотя бы два Кубка и четыре Суперкубка Италии, а вот у Пиппо тренерских трофеев все еще нет. По крайней мере, на взрослом уровне.

Андрей Шевченко

Здесь рассказывать ничего не нужно. В 2006-м украинская легенда отважился на переход в Челси, где дела не пошли. Дальше была неудачная аренда в Милан, возвращение в родное киевское Динамо и завершение карьеры после Евро-2012, на котором Шева оформил дубль в ворота Швеции.

Затем Шевченко неудачно попробовал себя в политике, вошел в тренерский штаб Михаила Фоменко в сборной Украины, а после Евро-2016 стал главным тренером национальной команды. Андрей Николаевич не смог вывести сборную Украины на ЧМ-2018, но успешно преодолел квалификацию на чемпионат Европы-2020, на котором "сине-желтые" дошли до четвертьфинала. После того Евро наставник ошеломил всех внезапным уходом из сборной, осенью 2021-го возглавил Дженоа, в котором едва продержался два месяца (11 матчей).

После начала полномасштабной войны футбол для Шевченко отошел на второй план. Легенда регулярно посещает различные мероприятия, напоминающие миру о преступлениях России, а также собирает деньги на восстановление и поддержку Украины.

Тренер – Карло Анчелотти

Победа в Лиге чемпионов стала первой для итальянского тренера, которых впоследствии набралось еще три. Карлетто возглавлял Милан до 2009 года, после чего начал свое европейское турне. ПСЖ, Челси, Реал, Бавария – во всех этих клубах итальянец выиграл чемпионат, установив впечатляющий рекорд (первый наставник, выигравший все топ-5 лиг Европы).

Далее последовали Наполи, Эвертон и возвращение в Реал, с которым Анчелотти выиграл ЛЧ 2021/22 и стал чемпионом Испании. Сейчас его команда продолжает борьбу за защиту европейской короны, а самого Карлетто все активнее сватают в сборную Бразилии, которая ищет тренера с менталитетом победителя.