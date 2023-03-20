Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал об особом стимуле для луганчан в матче 18-го тура с командой Мирчи Луческу (1:0).

"После этого матча Евгений Геллер вроде бы пообещал команде хорошие премиальные. Но вы знаете, что такое хорошие премиальные в Заре?

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Это то, что дают в Александрии за каждую победу, к примеру. То есть Александрия за победу над Минаем получила бы столько, сколько, я надеюсь, получат футболисты луганского клуба.

У Зари премия вообще за два матча в сезон может быть – за Динамо и Шахтер. Сейчас, возможно, еще за СК Днепр-1, потому что мы понимаем определенные отношения между инвесторами этих клубов", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Динамо в последнем туре уступило Заре со счетом 0:1 и идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. У луганчан на четыре пункта больше.

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