"Фейенорд – очень сильная команда, которая любит играть с мячом. Поэтому, как сказал Мистер, нам придется отдать все силы и сыграть свой лучший матч. Будем готовиться, и надеюсь, что покажем свой футбол и пройдем дальше.

"Пройти Шахтер будет трудной задачей": форвард Фейеноорда оценил шансы роттердамцев на выход в четвертьфинал ЛЕ

Давал ли какие-то советы партнерам перед первым матчем относительно голкипера роттердамцев Тимона Велленройтера, с которым играл в Андерлехте? Я только говорил, что он хорошо играет ногами и что следует чаще пробивать, ведь там есть проблемы. Но ударов было не так много, поэтому надеюсь, что в этой игре будем бить больше.

У нас была тяжелая дорога в Нидерланды, но имели два дня на восстановление, поэтому готовы к игре. А относительно работы с испанскими специалистами по физподготовке... Работается с ними тяжело. Очень тяжело. Но мы понимаем, что нам это нужно, поэтому идем в зал и работаем", – сказал Михайличенко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом в Варшаве завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в четверг, 16 марта. Начало встречи в 19:45.

Фейеноорд перед матчем с Шахтером чуть не потерял очки – оборона соперника помогла одержать победу