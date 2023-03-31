"Приятного в этом мало": наставник Руха откровенно рассказал об отношениях с Кучуком
Главный тренер львовян Виталий Пономарев признался, что многому научился у бывшего тренера команды Леонида Кучука.
"В первую очередь, я должен сказать, что он – профи. С утра до вечера Кучук находился на базе.
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Очень много времени проводил с командой, делал анализ. Поэтому он – профессионал. Я многому научился именно у него.
Да, я общался с ним после увольнения. Конечно, ему было неприятно, ведь это увольнение. Откровенно, приятного в этом мало. Но мы с ним нормально пообщались", – сказал Пономарев в комментарии изданию Український футбол.
Напомним, Леонид Кучук возглавлял Рух с августа 2021 года. О своем увольнении узнал 19 марта после поражения Шахтеру (0:2) – на тот момент команда шла в турнирной таблице УПЛ предпоследней.
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