Самый богатый бизнесмен Великобритании Джим Рэтклифф и катарский шейх Ясим бин Хамад Аль Тани направили официально улучшенные предложения по покупке Манчестер Юнайтед. Оба мужчины надеются, что получат решение в конце марта.

Катарский шейх готов выложить за Манчестер Юнайтед астрономическую сумму

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в случае если предложения будут приняты к рассмотрению, сумма сделки по продаже клуба будет рекордной в истории спорта. В настоящее время крупнейшее соглашение о покупке спортивной команды было оформлено в 2022 году, когда клуб НФЛ Денвер Бронкос был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe have now officially sent improved second bids. If either is successful we'll see a record sports-club sale. Indicative offers were also above the £3.8bn paid for Denver Broncos. Groups hope to hear feedback before month is out. pic.twitter.com/sScLRvudxd — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 22, 2023

Семья Глейзеров не спешит и рассматривает вариант привлечения миноритарных инвестиций без продажи клуба. Катарцы хотят только 100% акций и другие варианты не рассматривают. Джим Рэтклифф присутствовал на последней встрече с руководством Манчестер Юнайтед, он хочет не только собрать информацию о клубе, но и установить хорошие отношения. По данным английских СМИ, на этот раз предложения по Манчестеру Юнайтед достигли или чуть-чуть превысили 5 миллиардов фунтов.

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