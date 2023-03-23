Продажа Манчестер Юнайтед может побить рекорд – руководство клуба получило улучшенные предложения
Семья Глейзеров должна принять решение до конца месяца о продаже "красных дьяволов".
Самый богатый бизнесмен Великобритании Джим Рэтклифф и катарский шейх Ясим бин Хамад Аль Тани направили официально улучшенные предложения по покупке Манчестер Юнайтед. Оба мужчины надеются, что получат решение в конце марта.
Катарский шейх готов выложить за Манчестер Юнайтед астрономическую сумму
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в случае если предложения будут приняты к рассмотрению, сумма сделки по продаже клуба будет рекордной в истории спорта. В настоящее время крупнейшее соглашение о покупке спортивной команды было оформлено в 2022 году, когда клуб НФЛ Денвер Бронкос был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).
Семья Глейзеров не спешит и рассматривает вариант привлечения миноритарных инвестиций без продажи клуба. Катарцы хотят только 100% акций и другие варианты не рассматривают. Джим Рэтклифф присутствовал на последней встрече с руководством Манчестер Юнайтед, он хочет не только собрать информацию о клубе, но и установить хорошие отношения. По данным английских СМИ, на этот раз предложения по Манчестеру Юнайтед достигли или чуть-чуть превысили 5 миллиардов фунтов.
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы – очередные испанцы для МЮ, Моуринью будет мстить за Шахтер