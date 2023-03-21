Переговоры с отцом Лео Месси продвигаются медленно, и стороны не могут согласовать несколько пунктов. Парижане задумались над целесообразностью нового контракта с аргентинцем, но в дело вмешался Эмир Катара Тамим Аль-Тани, давший четкий сигнал Нассеру Аль-Хелаифи и Луишу Кампушу.

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Как утверждает Mundo Deportivo, катарские владельцы любой ценой хотят продлить контракт с Лео Месси. Переход аргентинца поспособствовал тому, что у команды появилось около десяти новых спонсоров. Как считают боссы ПСЖ, после победы Аргентины на ЧМ-2022 коммерческие выгоды от сотрудничества станут еще выше. Семья Эмира хочет извлекать прибыль от этого.

Продление соглашения с Месси ставит руководство парижан в затруднительное положение. Из-за финансовых трудностей, если аргентинец останется в клубе, ПСЖ не сможет усилить свой состав, но это и одно из последних требований аргентинца.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за ПСЖ во всех турнирах.

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