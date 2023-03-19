Перед перерывом Холанд оформил быстрый дубль, сначала реализовав выход один на один, а уже через 3 минуты замкнул фланговую передачу Фодена.

Ман Сити жестоко побил свою легенду в Кубке Англии – 14:0 с 9 голами Холанда за неделю

После перерыва Эрлинг забил в схожем стиле со своими голами в ворота РБ Лейпциг, сыграв на добивании. Очень простой гол забил Хулиан Альварес, Палмер сделал счет 5:0, сыграв на добивании, а Альварес поставил эффектную точку, посадив защитника на пятую точку и пробив в девятку с близкого расстояния.