Прокуратура хочет узнать у Энрике и Вальверде о том, что они помнят о предполагаемых событиях во время их работы в каталонском клубе. Об этом информирует El Pais.

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В частности оба тренера будут допрошены о том, знали ли они об отчётах судей. Ранее Барселона заявила, что платила судьям деньги за технические отчёты по игрокам соперников.

На одной из недавних пресс-конференций в статусе тренера Атлетика Вальверде сказал, что не знал о том, что в Барселоне вообще были какие-либо отчёты. "Мы выиграли Ла Лигу с 14-очковым отрывом от второго места и выиграли финал Кубка Испании у Севильи со счётом 5:0. Я не думаю, что в обществе будет дискуссия по поводу того, кто был сильнейшей командой в том сезоне", – сказал тогда Вальверде.

Луис Энрике тренировал Барселону с 2014 по 2017 год, а Эрнесто Вальверде – с 2017 по 2020 год.

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