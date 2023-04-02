Интер уступил Фиорентине в 28 туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча.

Обе команды испытывали проблемы с реализацией, а Лукаку вообще выдал фейл недели. В дебюте второго тайма бельгиец с 3 метров не смог замкнуть прострел Бастони, хотя вратарь уже лежал.

Интер на собственном поле сенсационно уступил Фиорентине и упустил шанс подняться на второе место Серии А

Наказание пришло немедленно. На 53-й минуте Онана отбил мяч на голову Бонавентуре, и экс-игрок Милана не простил Интер. Дальше были стойка Бареллы, удары в упор Дюмфриса и Беллановы, но Фиорентина забрала домой все 3 очка.