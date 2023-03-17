Прощание еще одного украинца с еврокубками в видеообзоре матча Ницца – Шериф – 3:1
Максим Коваль повторил печальную судьбу Шахтера и Александра Зинченко. Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги конференций Ницца – Шериф.
Огромное преимущество французов привело к голу на 30-й минуте. Кефрен Тюрам разрезным пасом нашел Лаборда, а тот элегантно перекинул Коваля.
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В дебюте второго тайма Моффи удвоил преимущество Ниццы. Через минуту цепочка ошибок обороны "орлят" позволила забить Тапсоба, но это был последний успех Шерифа в дуэли и евросезоне. Биляль Браими выполнил контрольный в голову молдован. Форвард Ниццы эффектно протянул мяч и выкатил на свободное пространство Моффи. Жадный Терем захотел оформить дубль, вместо передачи попал в штангу, но круглый отлетел к тому же Браими – 3:1.