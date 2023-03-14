Чемпионат Дании, 21 тур

Раннерс – Орхус – 1:2

Голы: Камара, 87 – Дуэлунд, 45+2, Мортенсен, 53 (пен.)

Поединок был очень важным, поскольку обе команды сражались за чемпионскую группу. Победа гарантировала выход в верхнюю шестерку, а поражение заставляло сражаться в последнем туре перед разделением.

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Одним из героев встречи стал Миккел Дуэлунд, который имеет контракт с Динамо до лета, но почти 2 года защищает цвета других клубов. В январе хавбек покинул Неймеген и вернулся в родной город. Именно Миккел открыл счет в компенсированное к первому тайму время. Партнер дважды отборолся в центре поля и передал мяч хавбеку Орхуса, который прекрасно пробил из-за пределов штрафной.

Mikkel Duelund doing his to secure AGF's spot in the top six #sldk #ultratwitteragf pic.twitter.com/PTuKueqjVi — Danish Scout (@DanishScout_) March 13, 2023

В дебюте второго тайма гости удвоили преимущество и только под занавес позволили Раннерс отквитать один мяч. Орхус выскочил на четвертую строчку и уже точно продолжит борьбу в чемпионской группе.

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