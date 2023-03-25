ПСЖ принял участие в лечении от травмы защитника Интера Милана Шкриняра.

Парижский клуб решил защитить свой будущий актив и принял участие в процессе восстановления защитника Интера Милана Шкриняра. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Летом Шкриняр перейдет в ПСЖ на правах свободного агента, и французский гранд предложил игроку помощь в реабилитации после травмы спины. Сообщается, что один из представителей медицинского штаба парижан посетил Европейский центр спортивной реабилитации вместе с игроком. Интер узнал об этом и возмутился поведением ПСЖ.

Ранее руководство миланского клуба настояло на том, чтобы главный тренер Симоне Индзаги лишил Шкриняра капитанской повязки.

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