Парижский гранд по завершении сезона может ожидать довольно серьезная перестройка.

Контракт Серхио Рамоса с парижанами истекает летом. Инсайдер Педро Алмейда сообщает, что с ним сотрудничество не будет продолжаться.

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Также клуб хочет избавиться от Ашрафа Хакими, соглашение которого рассчитано до 2026 года. Это значит, что его выставят на продажу. Transfermarkt оценивает скандального марокканца в 70 миллионов евро.

В то же время, ПСЖ стремится усилить линию атаки. Приоритетным вариантом является нападающий Наполи Виктор Осимхен, с 19 голами возглавляющий список бомбардиров Серии А. Альтернативным кандидатом является форвард Бенфики Гонсалу Рамуш.

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