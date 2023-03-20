Как информирует Le10sport.com, парижский клуб оценивает талант грузинского вингера в 180 миллионов евро и всерьёз рассматривает возможность заплатить эту сумму. Это – в 18 раз больше, чем Наполи заплатил за Кварацхелию прошлым летом.

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Сообщается, что парижане занесли Хвичу в число своих приоритетных целей на летнее трансферное окно. Соответственно, трансфер сенсации Серии А может стать вторым самым дорогим в истории футбола. 180 миллионов евро – столько же ПСЖ платил за Килиана Мбаппе, а дороже обошелся только Неймар – 222 млн.

Интерес к Кварацхелии проявляют и другие европейские гранды – в этом сезоне игрок забил 13 мячей и оформил 15 голевых передач в составе Наполи.

Напомним, Хвича в составе "партненопейцев" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, из которой ПСЖ уже вылетел. В 1/4 финала неаполитанцы сыграют против Милана.

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