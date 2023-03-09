ПСЖ снова оконфузился в Лиге чемпионов, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала. Парижский клуб уже готовит радикальные решения.

После поражения от мюнхенской Баварии ПСЖ ждет очередная перестройка. Скорее всего, по завершении сезона парижане отправят в отставку Кристофа Гальтье. Будущее Месси, Мбаппе и Неймара – окутано туманом. Килиан успел сделать загадочный комментарий на Альянц Арене, не дав четкого ответа относительно собственной карьеры.

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

Марко Верратти стал главным антигероем игры, привезя два мяча и установив антирекорд турнира по интересному показателю. Зато Лео Месси получил больше всего критики – во Франции аргентинцу обещают бойкот. Но самое интересное – выбор катарских владельцев ПСЖ на должность главного тренера. О шокирующей кандидатуре смотрите на YouTube канале "Футбол 24" в этой новости.

Процесс важнее мечты – Месси и Рамос не стали панацеей для ПСЖ от постоянного позора в Лиге чемпионов