Франция, 28 тур.

Аяччо – Монако – 0:2

Голы: Бен-Йеддер, 27, Диатта, 84

Монпелье – Клермон – 2:1

Голы: Ваи, 61, 73 – Кауи, 32

Ницца – Лорьян – 1:1

Голы: Лоборд, 79 – Мейте, 30

Страсбург – Осер – 2:0

Голы: Ньямси, 5, Диалло, 85

Незабитый пенальти: Диалло, 21

Труа – Брест – 2:2

Голы: Рипар, 33, Лопеш, 37 – Лее-Мелю, 29, Кастильо, 75

ПСЖ – Ренн – 0:2

Голы: Токо-Экамби, 45, Калимуэндо, 48.

Воскресная программа в чемпионате Франции началась на Корсике. Аяччо принимал Монако, который три матча не мог победить в Лиге 1. В этом туре у подопечных Клемана не возникло трудностей. Два гола влетели в ворота корсиканцев, что позволило монегаскам набрать три пункта.

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Монпелье продолжает свою серию без поражений, которая составляет шесть матчей. Команда Мишеля Дер Закаряна обыграла дома Клермон. Дубль в свой актив записал молодой нападающий Ваи. В этом сезоне 20-летний игрок в 24 матчах забил 12 голов. Ницца смогла вырвать в конце матча ничью с Лорьяном. Страсбур уверенно одолел соперника в битве за выживание – Осер. Эдуард Соболь появился на поле лишь на 83 минуте. А Труа поделил очки с Брестом.

Главный матч тура проходил в Париже, в котором подопечные Гальтье принимали Ренн. Для ПСЖ бретонцы тяжелый соперник, а встречи с их тренером часто заканчиваются разочарованием для парижан. Этот матч исключением не стал. Несмотря на то, что хозяева поля владели инициативой и имели несколько хороших моментов, забили гости. В конце первого тайма Карл Токо-Экамби из пределов штрафной сделал счет в пользу своей команды. В начале второй половины встречи неприятности парижан продолжились. Обидчиком стал воспитанник ПСЖ Арно Калимуэндо. Команда Гальтье пыталась отыграться, но ни один из 16 ударов не принес желаемого результата. Потеря очков лидером чемпионата дает шанс Марселю сократить отставание в турнирной таблице. Напомним, что Малиновский и Ко сыграют против Реймса 19 марта. Начало матча в 21:45 по Киеву.

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