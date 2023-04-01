Барселона в последнее время все чаще озвучивает желание вернуть легендарного Месси на Камп Ноу, однако своего последнего слова не сказал ПСЖ, за который ныне играет аргентинец.

Барселона официально подтвердила намерение вернуть Месси – клуб готовится к трансферу

Парижане хотят продлить контракт с Лео любой ценой, сообщает Mundo Deportivo. Пролонгировать соглашение могут и больше, чем на 1 год. Эмир Катара хочет продолжать наслаждаться игрой Месси в ПСЖ, который привел в парижский клуб 10 спонсоров.

Несмотря на большое желание катарских боссов Лионель еще не поставил подпись под новым контрактом с ПСЖ – действующее соглашение подходит к концу будущим летом.

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