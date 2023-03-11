"Эмоции еще не утихли, потому что мы настраивались на обычную игру против обычной команды. Хотя мы всегда нацеливаемся на победу. Ребята тяжело отходили от поражения во Львове, понимали, что с Александрией мы находимся на разных полюсах. Знаем, почему. И те болезни, которые донимали нас на неделе, повлияли на игру. Влияли на подготовку к матчу. Во время этой подготовки десять человек были с температурой. В том числе и я. Мы пропускали тренировки. Но я просил ребят, кто здоров, сыграть и выложиться максимально.

Судейская ошибка помогла подопечным Ротаня завоевать очко: видеообзор матча Минай – Александрия – 1:1

Максимально мы выкладывались минут шестьдесят. Александрия хорошо владела мячом, у нее хорошие футболисты, 50 процентов стартового состава, плюс вышедший на замену Ковалец – это те игроки, которых еще я приглашал. Почему-то Александрия особенно настраивалась на этот матч против меня. Не футболисты, а кое-кто из клуба. Я знаю это.

Мы могли победить. Забили гол, над которым работали на тренировках. Мы должны были прессинговать – это дало результат. Быстрый мяч нам помог, могли забить в конце первого тайма еще. Но не реализовали моменты. А во втором тайме я удивился, когда увидел, что творят арбитры. Пусть меня штрафуют, но я скажу: были эпизоды, которые были в нашу пользу (фолы), а свистели в другую сторону. И основное: когда нам забивали, Кожушко был в офсайде. Он сам не ожидал, что арбитры не поднимут флажок.

Благодарен ребятам. За отдачу. Будем двигаться дальше. Не смотрим в таблицу, работаем дальше, главное, чтобы все были здоровы. Потому что многие игроки пропускали подготовку, кто-то играл на уколах. Сыграли как могли. Благодарен за это ребятам.



Четыре момента во втором тайме, но это обычные моменты – фолы фиксировали не в ту сторону. Но это можно исключить. Основное – это когда нам забивали гол. Ребята чувствуют, когда судьи ошибаются. Поэтому мы очень нервничали. Поэтому и я теперь нервничаю. К сожалению, ВАР нужен в нашем футболе только на матчах Динамо, Шахтера. А Минаю для чего ВАР?!" – цитирует Шарана официальный сайт команды.

Напомним, что Минай занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ. Команда имеет в своем активе 15 баллов. Следующий матч подопечные Шарана проведут против Колоса. Встреча намечена на 19 марта.

Александрия на выезде расписала боевую ничью с Минаем – третий камбек Ротаня и Ко подряд