"Пусть меня штрафуют, но я скажу": Шаран возмущен судейством в матче Миная с Александрией, уколов бывший клуб
Главный тренер Миная Владимир Шаран подверг резкой критике действия арбитров после матча с Александрией (1:1), пожаловавшись на отсутствие VAR.
"Эмоции еще не утихли, потому что мы настраивались на обычную игру против обычной команды. Хотя мы всегда нацеливаемся на победу. Ребята тяжело отходили от поражения во Львове, понимали, что с Александрией мы находимся на разных полюсах. Знаем, почему. И те болезни, которые донимали нас на неделе, повлияли на игру. Влияли на подготовку к матчу. Во время этой подготовки десять человек были с температурой. В том числе и я. Мы пропускали тренировки. Но я просил ребят, кто здоров, сыграть и выложиться максимально.
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Максимально мы выкладывались минут шестьдесят. Александрия хорошо владела мячом, у нее хорошие футболисты, 50 процентов стартового состава, плюс вышедший на замену Ковалец – это те игроки, которых еще я приглашал. Почему-то Александрия особенно настраивалась на этот матч против меня. Не футболисты, а кое-кто из клуба. Я знаю это.
Мы могли победить. Забили гол, над которым работали на тренировках. Мы должны были прессинговать – это дало результат. Быстрый мяч нам помог, могли забить в конце первого тайма еще. Но не реализовали моменты. А во втором тайме я удивился, когда увидел, что творят арбитры. Пусть меня штрафуют, но я скажу: были эпизоды, которые были в нашу пользу (фолы), а свистели в другую сторону. И основное: когда нам забивали, Кожушко был в офсайде. Он сам не ожидал, что арбитры не поднимут флажок.
Благодарен ребятам. За отдачу. Будем двигаться дальше. Не смотрим в таблицу, работаем дальше, главное, чтобы все были здоровы. Потому что многие игроки пропускали подготовку, кто-то играл на уколах. Сыграли как могли. Благодарен за это ребятам.
Четыре момента во втором тайме, но это обычные моменты – фолы фиксировали не в ту сторону. Но это можно исключить. Основное – это когда нам забивали гол. Ребята чувствуют, когда судьи ошибаются. Поэтому мы очень нервничали. Поэтому и я теперь нервничаю. К сожалению, ВАР нужен в нашем футболе только на матчах Динамо, Шахтера. А Минаю для чего ВАР?!" – цитирует Шарана официальный сайт команды.
Напомним, что Минай занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ. Команда имеет в своем активе 15 баллов. Следующий матч подопечные Шарана проведут против Колоса. Встреча намечена на 19 марта.
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