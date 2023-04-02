Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями после разгрома над Лидсом в матче 29-го тура чемпионата Англии (4:1).

"Продолжаем работать еще больше. Рад за своего брата (Габриэла Жезуса, который забил впервые с октября 2022 года, – прим.)", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Арсенал на своем поле разбил Лидс со счетом 4:1. Украинец попал в стартовый состав и провел на поле 85 минут. За свою игру наш соотечественник получил от статистических порталов самую низкую оценку среди игроков "канониров", которые вышли в основе.

После 29-ти туров подопечные Микеля Артеты идут в турнирной таблице АПЛ первыми, опережая Манчестер Сити на 8 очков (у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе).

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