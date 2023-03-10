Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий продолжает набирать обороты после возвращения в родной клуб.

Ярослав Ракицкий после игры с Фейеноордом / фото: ФК Шахтер

Именно Ракицкий получил самый высокий балл среди игроков обеих команд по версии WhoScored – 7,4.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Ярослав имеет стопроцентную успешность отборов, однако не слишком удачно играл на втором этаже, выйдя победителем в 2 эпизодах из 5. Также защитник забил единственный гол "горняков" во встрече.

Напомним, Шахтер и Фейеноорд сыграли вничью в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится уже скоро, 16 марта.

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