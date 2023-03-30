Аль-Хиляль предложил Серхио Рамосу зарплату в 30 миллионов евро за сезон. Это в четыре раза больше, чем он сейчас зарабатывает в ПСЖ.

Поскольку ПСЖ продолжает сражаться только за чемпионский титул в Лиге 1, клубное руководство уже приступило к планированию состава на следующий сезон. Сомнения по поводу будущего касаются только двух игроков – Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Как информирует AS, по первому ведутся переговоры, по второму есть неуверенность. Прежде чем предлагать защитнику продление контракта, ПСЖ хотел бы дождаться окончания сезона.

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А вот "богатые мешки" из Саудовской Аравии медлить не стали. Как сообщает L'Équipe, Аль-Хиляль предложил Серхио Рамосу контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон, что намного больше, чем игрок заработал в Париже за два года.

Более того, это было лишь первое предложение. Сообщается, что во время переговорного процесса Аль-Хиляль готов увеличить сумму предложения до 50 миллионов евро за сезон. Месячная зарплата 4-кратного победителя Лиги чемпионов в брутто составляет 791 тысячу евро в месяц.

Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030, и стремится привлечь крупных звёзд, чтобы сделать свой внутренний чемпионат узнаваемым и более заметным в СМИ.

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