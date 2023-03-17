МЮ без особых проблем прошел в четвертьфинал Лиги Европы, во второй раз одолев Бетис (1:0). Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Для подопечных Эрика Тэн Хага ответный матч был почти формальностью, ведь первая дуэль завершилась их победой 4:1. Единственным голом 16 марта отличился Маркус Рашфорд.

Рашфорд принес очередную победу МЮ, Ювентус прошел немцев, Севилья выстрадала четвертьфинал Лиги Европы

25-летний нападающий забил после перерыва и благодаря этому опередил Криштиану Роналду по голам в футболке МЮ в еврокубках (25 и 24 соответственно). Более того, англичанин сравнялся с португальцем по количеству поединков за Юнайтед во всех турнирах – в обоих по 346.