Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи

Бетис – Манчестер Юнайтед – 0:1 (по сумме двух матчей – 1:5)

Гол: Рошфорд, 56

Фенербахче – Севилья – 1:0 (по сумме двух матчей – 1:2)

Гол: Валенсия, 41

Фрайбург – Ювентус – 0:2 (по сумме двух матчей – 0:3)

Голы: Влахович, 45, Кьеза, 90+5

Удаление: Гульде, 44 (Ф)

Манчестер Юнайтед разгромил Бетис в первом матче, но Эрик Тен Хаг все равно не применил тотальную ротацию, заменив лишь несколько основных футболистов. "Дьяволы" минимально победили на выезде. Единственный гол во встрече дальним ударом забил Рашфорд.

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Фрайбург в первом поединке с Ювентусом нанес лишь один удар. В ответном матче немцы в десять раз чаще били по воротам, но снова проиграли. Первый гол Влаховича отменили из-за офсайда, однако серб получил еще один шанс и реализовал пенальти. Ювентус весь второй тайм играл в большинстве – точку поставил Кьеза.

Севилья дома обыграла Фенербахче с разницей в два гола, а на выезде – уступила с разницей разницу в один. Турки доминировали, создали много моментов, но забили всего раз (Валенсия с пенальти). Севилья выстрадала четвертьфинал Лиги Европы.