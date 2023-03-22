Турецкий вингер Арда Туран запомнился не только значительными успехами в Испании, но и диким поведением.

Вся карьера Турана сформирована из безумных историй. Еще в начале пути молодой Арда давал инфоповоды в Галатасарае: потерял сознание во время матча, заболел свиным гриппом, пришел на тренировку с синяками и порезами после ДТП.

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Неудивительно, что Туран нашел себя в Атлетико. Его агрессия гармонировала с духом Диего Симеоне. Турок выиграл с "матрасниками" Примеру и Лигу Европы, а также дошел до финала Лиги чемпионов-2013/14.

Но даже на фоне мадридских сорванцов Арда выделялся. В матче Кубка Испании против Барселоны он швырнул бутсой в бокового арбитра, потому что тот не зафиксировал нарушение правил. Кстати, главный судья показал только желтую.

Барселону, похоже, подкупило такое поведение, ведь через несколько месяцев каталонцы подписали Турана за 35 миллионов евро. До зимы пришлось сидеть без практики из-за бана клуба, но затем турецкий вингер вернулся, вписав свое имя в историю. Только Ривалдо, Это'О, Месси, Роналдиньо, Неймар и Туран оформляли хет-трики за Барсу в ЛЧ.

Выходки перекочевали в сборную Турции. Летом 2017-го Арда обругал и схватил за горло журналиста, который его критиковал. Дело было в самолете, когда сборная возвращалась с матча против Северной Македонии. "Кто тебе позволил сесть в самолет, сукин сын", – кричал Арда. Партнерам пришлось успокаивать вингера.

Туран попал в немилость в Барселоне и был арендован Истанбул Башакшехиром. Клуб президентский, поэтому никого не удивило, когда через полгода Реджеп Эрдоган пришел в роли свидетеля на свадьбу Арды.

Невесту футболиста Аслихан Доган репортер опрометчиво спросил, довольна ли она "скромной церемонией". У Турана снесло крышу: "Прояви уважение, иначе я раздавлю тебе голову и выдавлю глаза. Ты разговариваешь с моей женой!"

Привыкнув к безнаказанности в Испании, Арда продолжал наезжать на судей во время матчей турецкой Суперлиги. В игре с Сивасспором он толкнул лайнсмена и показал кулак главному. Следствие – 16-матчевая дисквалификация.

Самая вопиющая история случилась в ночном клубе. Арда подкатил к жене известного певца Бейкая Шахина. Тот возмутился, но получил сильный удар в нос от Турана. Певца госпитализировали, а Арда поехал за ним в больницу.

Еще и прихватил с собой пистолет. Футболист бросил оружие Беркаю и закричал: "Я не знал, что это твоя жена. Извини. Просто застрели меня". Певец отказался, после чего Арда сам схватил пистолет и пальнул по палате, вызвав панику.

Туран приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения за нападение на человека и незаконное хранение оружия. Правда, осудили условно.

В прошлом году эмоциональный турок завершил карьеру: "Это было сложно, но прекрасно. Спасибо всем, кто меня любит, ценит мой футбол, уважает и ненавидит меня".

По мотивам материала The Sun